A Milli Takım ve Bayer Leverkusen'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu daha önce dünya evine girdiği Sinem Gündoğdu ile 2. bir düğün daha yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun zeybek oynarken ustalığı dikkat çekti.

Hakan Çalhanoğlu'ndan zeybek şov - İZLE

HAKAN ÇALHANOĞLU ZEYBEK OYNADI

Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, hayatını birleştirdiği Sinem Gündoğdu ile 2. bir düğün daha yaptı.

Çalhanoğlu'nun doğup büyüdüğü yer olan Almanya'nın Mannheim kentindeki düğün salonunda gerçekleştirilen törende takım arkadaşları da bu güzel gününde kendisine eşlik etti.

Ayrıca Bayer Leverkusen resmi hesabından çifti tebrik eden bir mesaj da yayınlandı. Hakan Çalhanoğlu'nun düğünde oyun havalarına eşlik etmesi dikkat çekti. Milli oyuncu zeybek havaları oynarken ustalığını gösterdi.