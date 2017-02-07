Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu Yusuf dolduracak

Batuhan Karadeniz, Ozan Tufan, Enes Ünal, Nuri Şahin gibi isimleri milli takıma ilk çağıran teknik adam olan Fatih Terim, şimdi de Yusuf Yazıcı'yı kadroya almayı planlıyor.

Fatih Terim özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun aldığı 4 aylık cezanın ardından Yusuf'u bu bölgede değerlendirmeyi düşünüyor.

TERİM'İN RADARINDA

Tecrübeli teknik adamın son gözdesi ise Trabzonspor’un gelecek vaad eden yıldızı Yusuf Yazıcı. Ersun Yanal’ın, özellikle sezonun ikinci yarısında vazgeçilmezi haline gelen 20 yaşındaki oyuncuyu, Fatih Terim’in göz hapsine aldığı öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun ceza almasının ardından o bölgeye yeni bir ismi kazandırmak isteyen ve gençlere güvenen Terim’in, Yusuf’u da yardımcılarına canlı olarak izleteceği ve oyuncunun mart ayında oynanacak milli maçlara kadarki formunu değerlendireceği öğrenildi.

4 GOL 6 ASİST

Bu sezon forma giydiği 4 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 gol, 4 asistle yıldızlaştı. Bordo-Mavili taraftarların da şimdiden takımda en sevdiği oyunculardan biri olan Yusuf’un, marttaki Finlandiya ve Moldova maçlarına kadar bu formunu sürdürmesi halinde Ay-Yıldızlı formayla tanışma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.