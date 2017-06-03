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Hakan Çalhanoğlu'nun cezası bitti

Şubat ayında FIFA tarafından 4 ay futboldan men edilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun cezası bitti.

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Hakan Çalhanoğlu'nun cezası bitti

Futbol yaşantısını Almanya Bundesliga takımı Bayer Leverkusen'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun 4 aylık men cezası bugün itibariyle sona erdi.

CEZASI BİTTİ

Kariyerinin ilk yıllarında Trabzonspor ile ön sözleşme imzalamasına rağmen Hamburg'a transfer olan milli futbolcu, 2 Şubat tarihinde CAS'ın FIFA'nın kararını onamasıyla 4 ay futboldan men edilmiş ve sezonu kapatmıştı.

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan 23 yaşındaki Hakan, ceza açıklanana kadar geçen süreçte Bundesliga'da 15 müsabakaya çıkmış ve 6 gol kaydetmişti.

Öte yandan yakın zamanda Alman basını, Leverkusen'in iyi bir teklif gelmesi halinde milli futbolcuyu elden çıkarmayı planladığını yazmıştı.

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