Hakan Kalkavan: Beşiktaş'ı kimse kollamıyor

Son olarak Sarı-Lacivertliler’in Bursa karşısında aldığı beraberliğin ardından konuşan ve Beşiktaş’ı hedef alan teknik direktör Dick Advocaat’ın sözlerine Siyah-Beyazlılar’dan yanıt gecikmedi.



Hollandalı çalıştırıcının, “Beşiktaş’ın federasyonda çok dostları var” şeklindeki imalı açıklamasına yönetici Hakan Kalkavan sert tepki gösterdi.

‘BEŞİKTAŞ’I KİMSE KOLLAMIYOR’

Habertürk’e konuşan Beşiktaş yöneticisi Hakan Kalkavan, Advocaat’ın açıklamalarına şaşırdıklarını belirtti.



Kalkavan, “Advocaat geldiği günden beri yaptığı açıklamalarda hep sağduyulu oldu ve olumlu mesajlar verdi. Polemiklere girmeyen bir karakter gösterdi. Biz kendisini böyle olumlu bir insan olarak tanıdık. Kendisi böyle biri değildi, ne oldu da değişti? Bu açıklamalar onun kendisinin gerçek düşünceleri değil, onu yönlendirmişler ve bunu yapanlar da belli. Bu açıklamaların gerçek sahibi şunu iyi bilmeli ki; kimse Beşiktaş’ı kollamıyor. Karabük önünde de bunu gördük” diye konuştu.

