Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını yöneten İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz mükemmele yakın bir yönetim sergiledi.

Büyük çekişmeye sahne olan maçtaki tüm kararlarında tam isabet sağlayan İspanyol hakem, yardımcılarıyla da yüksek seviyede uyum gösterdi.

Birçok kritik pozisyonda tecrübesini konuşturan ve doğru kararlara imza atan Lahoz zaman zaman Lyon’lu futbolcular ve tribünlerden tepki alsa da performansını hiç bozmayarak alkışları topladı.

Hakem Fabri'yi teselli etti - İZLE

FABRİ'Yİ HAKEM TESELLİ ETTİ

Beşiktaş'ta en çok üzülen isimlerin başında 2. golde yaptığı hatayla Fabri geldi. Fabri'nin yaptığı hatanın ardından yaşadığı büyük üzüntü sırasında maçın yönetimi ile alkış alan hakemi Lahoz'un hareketi de dikkatleri çekti.

Lahoz, gol sonrası orta noktayı dahi göstermeden Fabri'yi teselli etmeye gitti.

Öte yandan hakem sosyal medyada gecenin en çok konuşulan isimlerinde başı çekti.