Hakem görmedi, görüntüden ceza aldı

Hem kasap hem futbolcu

TFF'nin yeni sistemine göre, Dünya Kupası biletinin alınması durumunda oyunculara yine prim dağıtılacak.

Slaven Bilic'in West Ham'ı, Hasan Ali için babasıyla Londra'da transfer görüşmesi yaptı.

Galatasaray, Volkan Demirel ve Josef De Souza'nın ceza alması için TFF Hukuk Müşavirliğine resmi başvurusunu yaptı.

Galatasaray Volkan Demirel ve Josef'i TFF'ye şikayet etti

1 Beşiktaş Demba Ba'ya maaş vermeyecek Beşiktaş yönetimi, 6 aylığına kiraladığı Demba Ba için ne kulübüne ne de kendisine tek kuruş para ödemeyecek.

2 Levent Nazifoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya sert cevap Levent Nazifoğlu, kendisi hakkında ağır eleştirilerde bulunan Fatih Altaylı'ya ''Kucaktan kucağa oturan bir adamsın'' diyerek cevap verdi.

3 Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor Beşiktaş, Çin'e sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

4 Beşiktaş 100 milyona sattığı 3 ismi bedavaya geri aldı Beşiktaş yönetimi, toplam 100 milyon TL'ye sattığı Demba Ba, Ersan ve Atınç'ı bedavaya geri alarak büyük bir yöneticilik başarısı gösterdi.

5 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha Fenerbahçe, mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici için Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro teklif etti.

6 Galatasaray'dan Tolgay Arslan atağı Başta Selçuk İnan olmak üzere orta sahadaki futbolculardan memnun olmayan yönetim, Tolgay Arslan'ı transfer etmek için harekete geçti.

7 Van Basten: Ofsaytı kaldırmak için öneride bulundum FIFA Teknik Sorumlusu Marco van Basten, hazırladığı önergede ofsayt ve birçok kuralın kalkması gerektiğini söyledi.

8 F.Bahçe Volkan Demirel'den sonraki kalecisini buldu Fenerbahçe yönetimi, Kayseri Erciyesspor'un 16 yaşındaki yetenekli kalecisi Caner Yurdakul'u transfer etmek için girişimlere başladı.

9 Galatasaray'da Selçuk'un yerine alınacak isim belli oldu Galatasaray yönetimi, formu git gide düşen Selçuk İnan'ın yerine Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay'ı transfer etmeyi planlıyor.