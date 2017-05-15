Ensonhaber.com'a dön

Hakemden Quaresma'ya 'tekme' kıyağı

Bursaspor-Beşiktaş maçında birbirinden sert fauller yapan Quaresma'nın oyundan atılmaması izleyenleri şaşırttı.

Hakemden Quaresma'ya 'tekme' kıyağı
Yorum Yap

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldukça sert geçti.

HAKEM QUARESMA'YA GÖZ YUMDU

Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı maçta Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın rakiplerine yaptığı kasıtlı fauller taraflı tarafsız herkesin tepkisini topladı.

Tecrübeli futbolcunun attığı tekmelere rağmen oyunda kalması futbolseverleri hayrete düşürdü.

İşte o fauller:

(Görüntüler beİN SPORTS'tan alınmıştır)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM