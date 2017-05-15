Hakemden Quaresma'ya 'tekme' kıyağı

Spor Toto Süper Ligi'nin 31. haftasında Bursaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşma oldukça sert geçti.
HAKEM QUARESMA'YA GÖZ YUMDU
Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı maçta Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma'nın rakiplerine yaptığı kasıtlı fauller taraflı tarafsız herkesin tepkisini topladı.
Tecrübeli futbolcunun attığı tekmelere rağmen oyunda kalması futbolseverleri hayrete düşürdü.
İşte o fauller:
(Görüntüler beİN SPORTS'tan alınmıştır)