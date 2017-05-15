Hakemden Quaresma'ya 'tekme' kıyağı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulunda bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında kendisi için edilen küfürler hakkında konuşan Fatih Altaylı, "Gurur duyuyorum" dedi.

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Şansal Büyüka Dursun Özbek'in esprisine gülmedi - İZLE

Şansal Büyüka'nın canlı yayın konuğu olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı espriyle stüdyoda sessizliğe neden oldu.