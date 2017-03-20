Son zamanlarda hakemlerin verdiği kararlar Türk futboluna damgasını vuruyor. Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup maçında sahalarda eşine ender olarak dahi rastlanmayan bir gol pozisyonu yaşandı.

DIŞARI GİDEN TOPA GOL DEDİ

Konya Anadolu Selçukspor, Fatih Karagümrük mücadelesinin 30. dakikasında Anadolu Selçukspor sağ taraftan korner kullandı. Oluşan karambolde topa dokunan Oğuz'un şutunda, Karagümrük defansı topu çıkardı. Akabinde top kornere gitti. Orta hakem Levent Balcı da korneri işaret etti.

Hakemden skandal gol kararı - İZLE

Ancak yan hakem Ersin İşsever, bu pozisyon sonrası orta hakemi uyardı ve kornere giden topun kale içinden çıkarıldığını söyledi. Orta hakem Levent Balcı da, gol kararı verdi. Karagümrüksporlu oyuncular hakeme yoğun itiraz etsede karar değişmedi.