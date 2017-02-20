Vietnam Ligi'nde Ho Chi Minh City ve Long An arasında oynanan maçın 90. dakikasında hakemin verdiği penaltı kararı sonrasında yaşananlar uzun süre unutulmayacak.
KALECİ SIRTINI DÖNDÜ
Karşılaşmanın 2-2 biteceği düşünülürkenhakemin ev sahibi Ho Chi Minh City lehine verdiği penaltı, Long An futbolcuları ve teknik ekibi tarafından sert tepki gördü. Uuzn süren itirazların ardından Victor Ormazabal'ın kullandığı penaltı vuruşunda kararı protesto amacıyla topa sırtını dönen Long An kalecisi gole izin verdi.
Hakemi protesto edip bilerek 3 gol yediler - İZLE
OYUNCULAR MAÇI BIRAKTI
Skorun 3-2'ye gelmesinin ardından santrada topu rakibine veren Long Anlı futbolcular, savunma yapmayarak rakibin gol atmasına izin verdi. Farkın ikiye çıkmasının ardından aynı senaryo tekrarlanınca Ho Chi Minh City sahadan 5-2'lik zaferle ayrıldı.