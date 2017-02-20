Hakemi protesto edip bilerek 3 gol yediler - İZLE

Vietnam Ligi maçında futbol tarihinin en ilginç protestolarından biri yaşandı.

Igor Tudor, kadro dışı bıraktığı Bruma ve sakatlıkları bulunan Sneijder ile Eren Derdiyok'u derbide ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

Akhisar maçının son bölümünde sakatlanan ve sol dizinde ödem oluşan Quaresma'nın durumu birkaç gün içinde netlik kazanacak.

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Advocaat: Yeni hoca bulurlarsa getirebilirler

Kasımpaşa beraberliğinden sonra konuşan Advocaat, "Yönetim daha iyi bir hoca bulursa hemen getirebilir. Benim için sıkıntı yok." dedi.