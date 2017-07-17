Galatasaray, transfer dönemine iyi başlasa da önce alınan Östersunds mağlubiyeti sonrasında da Wesley Sneijder'in takımdan gönderilmesi taraftarla yönetimin arasını açtı.

HAKEM SELÇUK'U GEÇTİ

İsveç'te bir kasaba takımı olan Östersunds'a 2-0 mağlup olarak sezona kötü bir başlangıç yapan Galatsaray'da oyuncuların formsuz olmaları ise tepki topladı.

Yenilen ikinci golde takım kaptanı Selçuk İnan'ın geri koşusunda yavaş hareket etmesi ve maçın hakeminin daha geriden gelerek tecrübeli oyuncunun önüne geçmesi sarı-kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

İşte o video:

Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı - İZLE