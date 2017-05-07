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Hakemin kararına kızdı gömleğini yırttı - İZLE

Hakemin kararına penaltı itirazında bulunan Estudiantes Teknik Direktörü Nelson Vivas'ın herkesi şaşırttı.

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Estudiantes ile Boca Juniors arasında oynanan Arjantin 1. Ligi maçında Nelson Vivas'ın tepkisi oyundan ihraç edilmesine sebep oldu.

Hakemin kararına kızdı gömleğini yırttı - İZLE

GÖMLEĞİNİ YIRTTI

Estudiantes Teknik Direktörü Vivas, futbolculuk döneminde olduğu gibi kariyerinin devamında da sakin bir kişilikten uzakta.

Hakemin Boca kalecisi Agustin Rossi'nin Juan Cavallaro'ya yaptığı müdahaleye penaltı çalmamasına sinirlenen Vivas, tepkisini ortaya koydu ve oyundan ihraç edildi. 90 dakika sonunda gelen düdükle birlikte taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı

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