Hakemin kararına kızdı gömleğini yırttı - İZLE

Estudiantes ile Boca Juniors arasında oynanan Arjantin 1. Ligi maçında Nelson Vivas'ın tepkisi oyundan ihraç edilmesine sebep oldu.
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GÖMLEĞİNİ YIRTTI
Estudiantes Teknik Direktörü Vivas, futbolculuk döneminde olduğu gibi kariyerinin devamında da sakin bir kişilikten uzakta.
Hakemin Boca kalecisi Agustin Rossi'nin Juan Cavallaro'ya yaptığı müdahaleye penaltı çalmamasına sinirlenen Vivas, tepkisini ortaya koydu ve oyundan ihraç edildi. 90 dakika sonunda gelen düdükle birlikte taraflar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı