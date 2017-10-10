Hakan ve De Jong'a tesislerde kahvaltı bile yok

Hakan Balta ile geçtiğimiz sezon Sneijder'ın tavsiyesi üzerine transfer edilip yıllık 2.5 milyon Euro ücret ödenen Nigel de Jong'un, Florya'daki soyunma odasından yemek salonuna, kamp binasından araçlarını park ettikleri bölüme kadar, A Takım oyuncularının kullandığı her alana giriş ve çıkışlarının tamamen yasaklandığı ortaya çıktı.

Yönetimin ve teknik direktör Tudor'un ortaklaşa kararı ile A takım oyuncularından ayrı olarak özel bir hoca eşliğinde, kadro dışı bırakılan diğer oyunculardan Umut Gündoğan ve Endoğan Adili ile birlikte çalıştırılan iki futbolcu altyapı tesisleri dışında hiçbir alana giremiyorlar.

KAHVALTI BİLE YOK

A takım oyuncularının kullandığı yemek salonuna dahi giremeyen ve özellikle sabah yapılan çalışmalar öncesi bu bölümde kahvaltı bile yapamayan iki oyuncu, altyapının soyunma odası ve çalışma sahalarını kullanıyor.

'Paramı almadan gitmem' restini çeken ve 2.5 milyon Euro'luk ücretini alarak belirlenen zamanlarda antrenmana çıkan De Jong bu durumu pek dert etmiş gibi gözükmese de, 12 kupa kaldıran Hakan Baha'nın bu muameleye oldukça üzüldüğü öğrenildi.