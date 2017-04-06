Halilagiç: Fevzi'nin yediği golden sonra hasta oldum

Türkiye'deki kariyerinde İstanbulspor, Beşiktaş ve Adanaspor formaları giyen Boşnak eski futbolcu, AA'ya yaptığı açıklamada, siyah-beyazlı takımın, Galatasaray karşısında 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışından koptuğu müsabakada, kaleci Fevzi Tuncay'ın hatası sonrası kendi kalesine attığı gol nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti.

O HATADAN SONRA HASTALANDIM

Söz konusu golün uzun yıllar hafızalardan silinmediğini aktaran Halilagic, şunları kaydetti: "Şampiyonluk yarışında olduğumuz için o maçta kalemize attığım gol senelerce insanların kafasında kaldı. Şanssızlık oldu. Geri pas verdim, Fevzi kaçırdı ve gol oldu. O anda şampiyonluk hayalleri gitti. O ana baktığımızda Fevzi büyük üzüntü yaşıyordu. Sonra görüntülerde izlediğimizde eşi de ağlıyordu. Bu, Fevzi'nin tek hatası değildi, sonraki maçlarda benzer birkaç hatası daha vardı. Zaten sonra Fevzi kariyerinde inişe geçti. Beni de çok etkiledi. Mesela şimdi tribünlerde maç izlediğimde herhangi bir hatada etrafımda futbolculara edilen küfürleri duyuyorum. Düşünüyorum da o anda ne kadar küfür ve tepki olmuştur. Bizi çok olumsuz etkiledi. Ben zaten birkaç ay sonra hastalandım. O stresten sonra yavaş yavaş bir iniş yaşıyorsun. Sonraki süreçte Beşiktaş'tan ayrıldım."