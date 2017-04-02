Halilhodziç kıtanın en başarılı hocası oldu

Boşnak teknik adam Vahid Halilhodziç, Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra antrenörlük döneminin en başarılı periyoduna imza attı. Japonya Milli Takımı'nın başına geçen deneyimli teknik adam, Uzakdoğu ülkesini adeta uçurdu.

DÜNYA KUPASI'NA GİDİYORLAR

Japonya ile iki yıldır Dünya Kupası elemelerinde başarılı sonuçlara imza atan Halilhodzic, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası finallerine takımı götürmeye çok yaklaştı.

Son olarak geçtiğimiz hafta Tayland'ı da 4-0 mağlup eden Japonlar grupta lider durumda bulunurken, finallere gitmelerine artık kesin gözüyle bakılıyor.

AVUSTRAL VE ARABİSTAN'I GEÇTİLER

Halilhodzic Japonya ile Dünya Kupası elemelerinde 15 resmi maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Dünya Kupası Asya Elemeleri 2. Tur E Grubu'nu 22 puan ve yenilgisiz lider tamamlayan Japonya, 3 . Tur B Grubu'nda ise Suudi Arabistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Tayland'ın önünde bitime üç hafta kala lider durumda bulunuyor. Grubu ilk iki sırada bitiren takımlar direkt olarak Dünya Kupası'na gidecek.