Hallgrimsson: Türkiye'ye karşı iyi savunma yaptık

Organize ve disiplinli oynadıklarını ifade eden Heimir Hallgrimsson şöyle konuştu:

"Deplasman takımı olarak gelebileceğimiz en zor deplasmanlardan bir tanesi. Biz de bu akşam taraftarın ve atmosferin ne kadar önemli olduğunu gördük. Maçı yorumlayacak olursak bu maçta ilk golün ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Türkiye'ye karşı çok iyi savunma yapmamız gerektiğinin bilinceydik. Bunu yaptığımızı düşünüyorum. Takımın iyi savunma yaptıktan sonra ilerideki alanlarda iyi savunma yapacağını düşünüyordum. Takım olarak bu akşam birinci ve ikinci golü attıktan sonra üçüncü gol bizim için maçı tamamlayıcı goldü. Takım olarak iyi savunma yaptığımızı düşünüyorum. Organize oynadık. Disiplin üst seviyedeydi. Takımımı tebrik etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı mutluyum."

"TAKIMIM ÇOK İYİ SAVUNMA YAPTI"

Heimir Hallgrimsson bir basın mensubunun Türkiye'nin maçı neden kaybettiği yönündeki soru üzerine de,

"İzlanda Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak, rakip takımın neyi başarıp başaramadığını yorumlamak istemiyorum. Bunun benim açımdan çok profesyonel bir davranış olacağını düşünmüyorum. Kendi takımımın çok iyi savunma yaptığını söyleyebilirim. Baktığınız zaman, Türkiye Milli Takımı çok gol pozisyonu bulamadı. Bire bir pozisyonları çoğunlukla bizim kazandığımızı düşünüyorum. Türkiye Milli Takımı'nın bireysel olarak çok iyi oyunculara sahip olduğuna inanıyorum. Takımımın çok iyi savunma yapmasının gerektiğini biliyordum. Bunu yaptıkları için takımımı tebrik ediyorum."