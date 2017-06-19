Hamburg Beck'e talip oldu

Hamburg, Beck'in peşinde düştü! Geçen sezonun ilk yarısında düzenli olarak ilk 11'de forma giyen Andreas Beck, ikinci devrede ise sağ bekteki yerini Gökhan Gönül'e tam anlamıyla kaptırmıştı.

BU DURUMDAN MUTSUZ

Daha fazla oynamak isteyen ancak bu konuda takımda bir sıkıntı çıkarmayan Beck'in, aslında bu durumdan mutsuz olduğu öğrenildi.

Kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan Alman futbolcuyla özellikle ülkesinin takımlarından Hamburg'un ciddi biçimde ilgilendiği ve hatta yakın zamanda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi.