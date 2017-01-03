Hami Mandıralı: F.Bahçe'nin Trabzon'a çok katkısı oldu

Trabzonspor’un efsane futbolcusu Hami Mandıralı, yıllardır Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan gerginlik hakkında ilginç açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

ÇOK KATKISI OLDU

''Ben hiç fanatik Trabzonlular gibi düşünmüyorum. Fenerbahçe güçlü bir camia. Trabzonpsor’un da rakibi. Ben hep şundan rahatsızlık duydum… Kırayım, söveyim, bağırayım, çağırayım. Ne zaman yan yana oturmayı becerebilirsek Türk futbolu çağ atlayacak. Belki de F.Bahçe’nin Trabzon’a, insanların kabul etmediği çok güzel jestleri oldu. Jest derken şöyle; Burak Yılmaz’ı verdi mesela, başka oyuncular verdi. Bunlar çok katkı sağladı. Başka konularda da Fenerbahçe camiasının Trabzonspor’a yardımcı olduğunu düşünüyorum. Duyduklarım var. Bunlar güzel şeyler. Medeni insanların sorunu çözmesi lazım.''