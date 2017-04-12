Hami Mandıralı: Kupa Şenol Güneş'e yakışır

Trabzonspor'un 1991-1992 sezonunda UEFA Kupası 2. turunda elediği Fransa temsilcisi karşısında iki maçta 4 gol atan Hami Mandıralı, Beşiktaş'ın deplasmandan iyi bir skorla dönmesi halinde kendi sahasındaki taraftarlarıyla turu geçeceğini söyledi.

BEŞİKTAŞ HER ŞEYİ YAPABİLECEK BİR TAKIM

Hami Mandıralı, ligde Fransız ekibinin Lorient ile oynadığı ve 4-1 kaybettiği karşılaşmayı izlediğini dile getirerek, "Kötü oynadılar. Yedek ağırlıklı da olmaları çok fark etmez. Beşiktaş, rakibinin ofansif gücüne daha fazla dikkat etmeli. Ofansta iyi oyuncuları var ama defansta da sıkıntıları var. Beşiktaş, her şeyi yapabilecek bir takım, eleyebilir. İnşallah da eleyen takım olur." diye konuştu.

Beşiktaş'ın ligin en iyi futbol oynayan takımı olduğunu savunan Mandıralı, "Az hata yapan turu geçecek. İki takımın da ofansif gücü fazla. Beşiktaş ilk maçı deplasmanda oynayacak. İyi bir skorla dönerse turu buradaki taraftarıyla taçlandırır." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'E YAKIŞIR

Hami Mandıralı, Beşiktaş'ın UEFA Kupası'nı da kazanabileceğini de iddia ederek, "Neden kupayı kazanamasın? Fatih hocayla Galatasaray kupayı kazanmıştı. Şenol hocaya da kupa kazanmak yakışır. Beşiktaş'ın UEFA Kupası kazanmasını bu ülkenin bir insanı olarak çok isterim." yorumunu yaptı.