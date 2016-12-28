Hamit Altıntop'un satın aldığı Tuzlaspor G.Saray'ı yendi

Galatasaray, Türkiye Kupası E grubu maçında Tuzlaspor'a 3-2 yenilirken, karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı taraftarların hedefinde Hamit Altıntop vardı.

HAMİT'İN TAKIMI G.SARAY'I YENDİ

Taraftarlar, geçtiğimiz günlerde aralarında Murat Erdoğan, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk gibi eski futbolcuların olduğu isimlerle Tuzlaspor'u satın almasını nedeniyle hem Hamit'i hem de başkan Dursun Özbek'i eleştirdi.

(Başkan yenilgi sonrası stadın locasında böyle görüntülendi)

BAŞKAN MURAT ERDOĞAN

Hatırlanacağı gibi Tuzlaspor'da geçtiğimiz günlerde toplam 120 üyenin katılımıyla yapılan genel kurulda tek aday olan Murat Erdoğan, oy birliğiyle yeni başkan seçilerek, koltuğu Ahmet Çabuk'tan devralmıştı.

Murat Erdoğan başkanlığındaki yeni yönetimde, Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı ve Yıldıray Baştürk asil üye, Emin İnal, Nacibey Donat, Ergun Akbaşoğlu, Suphi Tarım ve Cem Çalışkan ise yedek üye olarak yer almıştı.

HAMİT FUTBOLU BIRAKINCA YÖNETİME GİRECEK

FIFA kuralları gereği aktif futbol hayatını sürdürdüğü için yönetimde olduğu halde ismi açıklanmayan Altıntop'un, yeşil sahalarda veda ettikten sonra göreve başlaması bekleniyor.