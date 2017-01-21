Hamit Altıntop Çaykur Rizespor'la anlaştı

Transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmayı düşünen Hikmet Karaman, bir süredir görüşme halinde olduğu Hamit Altıntop ile anlaşmaya vardı.

RESMİYET KAZANACAK

Galatasaray’dan ayrılan 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun eşi doğum yapacağı için anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı öğrenildi.

850 BİN EURO ALMIŞTI

Hamit Altıntop Galatasaray formasıyla ilk yarıda ligde 4 maçta şansı bulurken, Türkiye Kupası’nda ise 5 karşılaşmada görev yapıp, 1 gol atmıştı.

Yıldız futbolcu Galatasaray’dan sözleşme fesih bedeli olarak 850 bin Euro almıştı. Rizespor’un vereceği ücretin bu rakamdan düşeceği öğrenildi.