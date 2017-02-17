Hamit Altıntop: G.Saray'da oynamak istemiyordum

Galatasaray’da 4 sezon forma giyen ve 11 milyon Euro gibi rekor bir ücret kazanan Hamit Altıntop'tan çarpıcı bir açıklama geldi.

OYNAMAK İSTEMİYORDUM

Geçen hafta Bundesliga'da ‘haftanın oyuncusu' seçilen Darmstadtlı Hamit, Galatasaray’dan ayrılık sürecini anlattı. Tecrübeli oyuncu, “Oynamak istemiyordum. Galatasaray'da kendime inanmıyordum. Torsten Frings benimle konuştu ve beni tekrar oynamaya ikna etti” diye konuştu.

HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM

Ocak ayında ikinci kez baba olduktan sonra kendine geldiğini belirten Altıntop, “Frings beni aradığında üç cümlenin yeterli olacağını biliyordum. Frings bana enerji ve motivasyon verdi. Bana sağladıkları ruhuma çok iyi geldi. Bu ruhu eski takımımda aylar öncesinde kaybetmiştim. Fark yaratmak için elimizden geleni yapmaya hazırız. Her şeyimi vermeye ilk defa hazırım'' sözleriyle eski günlerine döneceğini belirtti.