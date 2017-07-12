Hamit Altıntop: Pepe muazzam bir transfer

Bir dönem Real Madrid forması da giyen Hamit Altıntop, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Beşiktaş'ın yeni transferi Pepe'yi yere göğe koyamadı.

İşte Hamit'in sözleri:

İNANILMAZ BİR KARİYERE SAHİP

''Pepe'yle Real Madrid'de oynadım. Beşiktaş'ta takım başarılı olursa tabii ki Pepe de başarılı olarak adlandırılır. Onun azminden ve hırsından kimsenin şüphesi olmasın. Özgüveni, çalışma azmi muazzam diyebilirim. Pozitif bir yapıya sahip olarak lige renk katacaktır. Bana göre bu sene yapılan transferler arasında kesinlikle en iyisidir. Ülkeye gelen en önemli 10 yabancı arasında da ilk 10 arasına mutlaka dahil edilebilir. Harika ve ulaşılması çok zor bir kariyere de sahip.''