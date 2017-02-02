Hamit Altıntop Riekerink'i suçladı

Sürpriz bir şekilde transferin son gününde Galatasaray'dan Bundesliga'nın yeni ekibi SV Darmstadt 98'e transfer olan Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu.

'HOCANIN KARARINDAN DOLAYI AYRILDIM'

Alman spor dergisi Kicker'e konuşan Hamit Altıntop şu Galatasaray ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Sakatlığım nedeniyle Galatasaray takımına ve taraftarına istediğim katkıyı sağlayamadım, aramızdaki bağ zedelendi, ama son altı aydır da normal şekilde antrenmanlarımı yaptım ve son iki ay içinde de dört maçta forma giydim. Ben özellikle son dönemde hazır olmadığım için değil, hocanın kararı başka olduğu için fazla forma şansı bulamadım. Hoca başka düşünürse, o zaman başka yol aranması gerekiyor ve ben de bunu yaptım"