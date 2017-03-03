Hamit Altıntop yine sakatlandı

Almanya Bundesliga takımlarından Darmstadt'ın teknik direktörü Torsten Frings, Hamit Altıntop'un sakatlığı nedeniyle Augsburg maçının ardından yapılan ilk antrenmana katılmadığını açıkladı.

FRİNGS AÇIKLADI

Hamit Altıntop ile beraber takımın önemli hücum oyuncularından Sidney Sam'in de antrenmanda yer almadığını söyleyen Frings, "Sam'in sırtında bir problem var, Hamit'in de dizinde bir kas problemi var. Bekleyip iyi dönmeleri için umut etmeliyiz" dedi.

Devre arasında transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Darmstadt'a giden Hamit, şimdiye kadar Alman ekibiyle 4 maçta forma giymişti. 34 yaşındaki futbolcu, forma giydiği ilk maçın ardından Bundesliga'da haftanın futbolcusu seçilmişti. Sarı kırmızılılarda dizinden yaşadığı problem sürekli sorun çıkartan Hamit'in Almanya'da da aynı sıkıntıdan dolayı sakatlandığı ve tedavisinin ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.