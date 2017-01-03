Hamit Altıntop'un sözleşmesi feshedildi

Galatasaray bir dönem sona erdi. Sarı Kırmızılı kulüp, Hamit Altıntop ile yollarını resmen ayırdı.

Galatasaray yönetimi, dün Hamit Altıntop'un menajeri Reza Fezali'nin yönetimle gerçekleştirdiği görüşme sonrası tecrübeli futbolcuyla kesin olarak yollarını ayırdı. Ayrılık talebinin Hamit Altıntop kanadından geldiği ifade edilirken, yönetim de bu talebi geri çevirmedi.

REAL MADRİD'DEN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Hamit Altıntop 2012 yılında Ünal Aysal döneminde Real Madrid'den transfer edilmiş ancak Sarı Kırmızılı forma ile bekleneni karşılayamayıp, sürekli sakatlıklarla boğuşmuştu. Bu sezon da geçen sezondan kalan alacağının ödenmesinin yanı sıra maç başına sözleşme yapılıp 1 yıllık kontrat imzalanan Hamit Altıntop, Rikerink ile de yıldızını barıştıramayıp maçların çoğunda tribünde oturmuştu.

43 MİLYON LİRA KAZANDI

Hamit Altıntop, son oynanan Tuzlaspor maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Tecrübeli futbolcu, G.Saray'dan 4.5 sezonda 11.6 milyon euro sabit ücret (Yaklaşık 43 milyon TL) kazandı.