Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'a geri döneceğim

Osmanlıspor'da Mustafa Reşit Akçay'dan sonra göreve gelen Hamza Hamzaoğlu, eski kulübü Galatasaray'la ilgili hedeflerinin olduğunu söyledi.

GERİ DÖNMEK İSTİYORUM

Kariyer planlamasında, Galatasaray'ı tekrar çalıştırmak gibi bir hedefinin bulunduğunu dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Zamansız bir ayrılık yaşadım. Açıkçası tekrar kulübüme dönüp kulübüm için hizmet etmek, yarım kalan işlerimizi, hedeflerimizi tamamlamak istiyorum. Ama bunun ne zaman olacağı çok da önemli değil. Geçtiğimiz dönemde de hiç beklemediğimiz anda nasip oldu. Biz yine çalışacağız. Bugün Osmanlıspor'dayım, burası için en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Yarın başka bir kulüpte olurum, orası için olur. Bir gün yine nasip olursa Galatasaray için her şeyi yapmaya çalışacağız." diye konuştu.