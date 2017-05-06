Hamza Hamzaoğlu Galatasaray'dan 2 oyuncu istiyor

Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Avrupa’da fırtınalar estiren Osmanlıspor, ligde ise hedefinin altında kaldı.

Akçay görevinden ayrılırken yerine gelen teknik direktör Hamza Hamzaoğlu takımı ayağa kaldırdı. Son 4 lig maçında 7 puan elde eden Osmanlıspor, transferde de geçen sezonki gibi büyük oynuyor.

YASİN VE HAKAN BALTA'YI İSTİYOR

Hamza hoca ilk olarak Galatasaray’dan öğrencisi olan Hakan Balta’nın ismini yönetime verirken, listede Yasin Öztekin’in de adı yazıyor.

Hakan Balta’yı gelmesi halinde savunmanın lideri olarak belirleyen Hamza hoca, Yasin’i ise önemli bir hücum kozu olarak görüyor. Hamzaoğlu dönemindeki Galatasaray şampiyonluğunda büyük payı olan Yasin, bu sezon ise 26 lig maçında 10 gol attı.

HAMZAOĞLU İKNA EDECEK

Galatasaray’la 1 yıl sözleşmesi kalan ve Aslan’ın mukavele uzatmaya sıcak bakmadığı Yasin için Osmanlıspor’un cazip bir teklifle kapıyı çalacağı öğrenildi. Oyuncuyu ikna etme görevi ise tamamen Hamza Hamzaoğlu’nda. Başarılı hoca, gurbetçi futbolcuyla birebir görüşecek.