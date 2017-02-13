Hamza Hamzaoğlu: Muslera yan toplara çıkmayı bilmiyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yayıncı kuruluş beINSPORT'a dün oynanan Kayserispor maçını değerlendirdi. Hamzaoğlu, Muslera hakında da yorum yaptı.

MUSLERA YAN TOPLARA ÇIKMAYI BİLMİYOR

Galatasaray'ın yan toplardan yediği gollerde sadece savunmanın hatası olmadığını belirten Hamzaoğlu " Duran toplarda boy önemli bir etkendir. Her şeyi düşünerek bir kadro oluşturmalısınız. Galatasaray'ın uzun zamandan beri yan toplarda sıkıntısı var. Fernando Muslera da yan toplara çıkmayı bilmiyor. Herkes o topa vurmak için değil, bir başkasının topa vurmasını beklediği için sıkıntı yaşanıyor." dedi.

BİR ŞEYLER YOLUNDA GİTMİYOR

Sarı-kırmızılı camiada bazı durumların büyük sıkıntılara yol açtığına da değinen Hamza Hamzaoğlu "Galatasaray'da her şey güzel demek doğru değil ama her şey kötü de değil. İstikrarı sürdürmek önemli. Bir şeyler yolunda gitmiyor ki bunlar yaşanıyor. Galatasaray birlikte düşünmeye, hareket etmeye başladığı zaman düzelmeyecek bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda Galatasaray'a başarılar diliyorum. Çok farklı bir havaya bürünüp ligin sonuna kadar yarış sürdürülebilir. Sağlam duran, yenildiği zaman da dik durabilen takımlar ipi göğüsleyecek." diyerek cümlelerini sonlandırdı.