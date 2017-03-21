Hamza Hamzaoğlu Olympiakos'un başına geçiyor

Geçtiğimiz hafta temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde saf dışı bıraktığı Olympiakos'un yeni hocasının Hamza Hamzaoğlu olacağı öne sürüldü.

Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Bento ile yollarını ayıran Olympiakos, siyah-beyazlı ekibin karşısına altyapı hocası Vasiliz Vouzas ile çıkmıştı.

ADAYLARDAN BİRİ HAMZA HAMZAOĞLU

Olympiakos, FIFA Menajeri Marco Kırdemir ile sportif direktör Christian Karambeu aracılığıyla görüştü. Yunan basına konuşan Marco Kırdemir, Olympiakos Sportif Direktörü Karambeu ile Hamza Hamzaoğlu konusunda olumlu bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Yunanistan'ın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Gazetta'da çıkan habere göre Karambeu'nun teknik direktör adaylarından biri Hamza Hamzaoğlu. Ayrıca Yunan basınında çıkan haberlerde Olympiakos'un genç ve kupalar kazanmış bir teknik direktör aradığını ve Hamza Hamzaoğlu'nun bu kriterlere uygun olduğu yazıldı.

Yine haberin detaylarında Hamza Hamzaoğlu'nun Galatasaray ile kupalar kazandığı belirtildi.

TARİHTE İLK OLACAK

Hamza Hamzaoğlu Olympiakos'un başına geçerse tarihte ilk kez bir Türk antrenör Yunanistan'ın en üst düzey liginde görev almış olacak.