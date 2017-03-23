Hamza Hamzaoğlu Osmanlıspor ile imzaladı

Batıkent Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kulübün hedeflerini çok iyi bildiklerini belirterek, "10 sene önce burada çok keyifli bir çalışma ortamı bulmuştum. 10 sene sonra yine burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Belirlenen hedefler doğrultusunda ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Hamzaoğlu, "İyi oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Osmanlıspor yönetimine ve Mustafa hocama teşekkür etmek istiyorum. Mustafa hocanın bıraktığı yerden alıp, onun yapmak istediklerinin devamını getirmeye çalışacağız. İnşallah ekibimle beraber Osmanlıspor'a gerekli katkıyı veririz." diye konuştu.

Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un başarısındaki en büyük etkenin istikrar olduğunu vurguladı.

HOCA DEĞİŞİKLİĞİNE DEĞİNDİ

Bir soru üzerine, "Hoca değişikliği ülkemizin kanayan yarası." diyen Hamzaoğlu, şöyle devam etti: "En basiti, hoca gönderilerek bu işler çözülüyor. Gerekli sabır bu konuda gösterilmiyor. Doğru hedefler konulmuyor. Osmanlıspor'u seçerken imkanlar ve gerçekçi hedefleri göz önünde tuttuk. Gerçekçi hedefler koymak lazım."





Kendisinin ve ekibinin üretici bir yapıya sahip olduğunu dile getiren teknik direktör Hamzaoğlu, "Çorbada tuzumuz olsun isteriz. Genç oyuncuyu futbola kazandırmak için çalışırız. Bir şeyleri üretmek lazım. Biz, üreterek mutlu olmaya çalışan insanlarız. Önümüzdeki yılın planlamasını daha net bir şekilde yapalım diye geldik." şeklinde görüş belirtti.