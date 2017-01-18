Hamza Hamzaoğlu: Sezon sonunda teslim edeceğiz

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda kaybettiği maçlarla mağlubiyet serisi 5 maça çıkan Bursaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, sezon sonuna kadar takımı hedeflediklere noktaya taşıyarak teslim edeceklerini söyledi.

AKHİSAR MAĞLUBİYETİ ÜZDÜ

Hamzaoğlu, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahalarında Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü söyledi.

SEZON SONUNA KADAR SABRETSİNLER

Bir basın mensubunun "Bazı şeyler neden ters gidiyor?" sorusunu Hamzaoğlu, şöyle yanıtladı: "Belki biz kendimizi tam anlatamıyoruz, çıkıp konuşmuyoruz ya da başka beklentiler var. Bunlara cevap veremiyoruz. Bilemiyorum ama bir şeyler uymadı, uymuyor. Taraftarımız için buraya geldim. 'Bu muhteşem taraftarla burada şampiyonluklar, kupalar belki Avrupa'da güzel başarılar yakalarız.' diye geldim ama bir kesimiyle o uymadı. Belki bizim yapımız buraya uymadı. Onlardan rica ediyorum, sezon sonuna kadar sabır göstersinler. Sezon sonunda biz bu takımı söylediğimiz hedefte teslim edeceğiz."

HEDEF İLK 5'TE TAMAMLAMAK

Süper Lig'e odaklandıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "İnşallah Adanaspor maçıyla iyi bir başlangıç yapacağız. Ondan sonra diğer karşılaşmaları da teker teker düşünüp, sezon başı koyduğumuz ilk 5'in içinde ligi tamamlama hedefine sezon sonunda ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ BİTMİŞ DEĞİL

Hamza Hamzaoğlu, bir basın mensubunun "Takım ligde ve kupada oynadığı son 5 resmi maçta galip gelemedi. Bunun sizin ve futbolcular üzerindeki etkisi ne durumda?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunun psikolojik etkisi olumsuz ama oyuncularımızla konuştuk. Hedefimiz bitmiş değil ve biz bu hedefi yakalayacağız. Buna biz inanıyoruz, inancımız tam. Taraftarımızı bu süreçte memnun edecek oyunu da oynarız. Buna da onlara da ihtiyacımız var. Onların sitemlerini bu sefer haklı görüyorum ama yine de oyuncularımıza bireysel olarak yapılan tepkiler beni üzüyor. Tamam bize yapılabilir, çünkü sonuçta sorumlu biziz. Bunu biz kaldırabiliriz, taşıyabiliriz ama oyuncularımızı sahada kaybettiğimiz zaman bu sefer sahadaki gücümüz iyice azalıyor."



