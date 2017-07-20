Hamza Hamzaoğlu: Sneijder kalmalıydı

alatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu özel açıklamalarda bulundu.



Sarı kırmızılı kulüpten Kendisine herhangi bir teklif gelmediğini açıklayan 3 kupalı hoca Süper Ligi belli bir süre dışardan izleyeceğini ifade etti.



İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları…

YENİ TEKLİF ALMADIM

Galatasaray'dan bana gelen herhangi bir teklif yok, bazı kulüplerden teklif aldım ama bir süre ligi dışardan takip edeceğim.

SNEIJDER KALMALIYDI

Yönetimin Sneijder kararına saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok. Şahsi fikrim oyuncu takımda kalsaydı daha iyi olurdu çünkü Sneijder gerçekten önemli bir futbolcu. Ben Galatasaray'da çalışırken Sneijder'le ve diğer oyuncularla aram çok iyiydi ve böyle olduğu için büyük başarıların altına imza attık, 3 kupa kaldırdık.

İYİ TRANSFERLER AMA...

Yeni transferlerin iyi olup olmadığını zaman gösterecek. Gomis, Belhanda, Maicon, Mariano kağıt üzerinde iyi futbolcular gibi görünüyor ama bunu test etmemiz için belli bir süre gerekiyor.

İNŞALLAH GALATASARAY TURU GEÇER

Ostersunds maçında inşallah farklı bir skorla sahadan galip ayrılır tur atlarız, önemli olan Galatasaray'ın başarısıdır.