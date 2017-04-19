Hangi skorlar Beşiktaş'ın Lyon'u elemesine yetiyor

Beşiktaş zorlu deplasmanda Fransız devi Lyon ile karşılaştı. Maça iyi başlayan temsilcimiz Beşiktaş, dakika 15'de Babel'in attığı golle maçta 1-0 üstünlüğü ele geçirdi.

İkinci yarı Lyon çok baskılı oynasa da aradığı golü bulamadı. Lyon dakika 83'de aradığı golü buldu. 1 dakika sonra kaleci Fabri'nin büyük hatasını geri çevirmeyen Lyon maçta 2-1 öne geçti.

Mücadele 2-1 sona erdi. Maçın ardından deplasmanda gol atması ile büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar? sorusu merak ediliyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl tur atlar?

1-0 YA DA 2 FARKLI GALİBİYETLER LAZIM

1-0 ve iki farklı galibiyetlerde tur atlayacak. Deplasmandaki maçtan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, rövanşta rakibini 1-0 yenerse yarı finale adını yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı galibiyetlerde de tur atlayan ekip olacak.

Karşılaşmanın normal süresi 2-1 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle bitmesi halinde, maç uzatmaya gidecek. Uzatmada skorda değişiklik olmazsa yarı finale yükselecek takımı, penaltı atışları belirleyecek.

Beşiktaş’ın gollü tek farklı galibiyetlerinde Olympique Lyon, yarı finale yükselme hakkı elde edecek. Beraberlik veya Olympique Lyon’un galibiyeti halinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne veda edecek.