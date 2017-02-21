Hapoelli futbolcunun Arena korkusu

Beşiktaş'ın UFEA Avrupa Ligi son 32 turundaki İsrail rakibi Hapoel Beer Sheva'nın oyuncularının Beşiktaş Arena korkusu sardı.

Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle biten İsrail'deki maçın ardından rövanş karşılaşması İstanbul'da Arena'da oynanacak.

ARENA'DAN ÇOK ETKİLENDİM

İsrail ekibinin yıldızı Maor Buzaglo, Beşiktaş'ın Akhisar maçını takım olarak izlediklerini söyledi. Buzaglo, "İstanbul'daki stat gerçekten inanılmaz. Beşiktaş ile aramızda kalite farkı vardı ama Arena'dan gerçekten çok etkilendim, izlerken bir anda dedim ki, 'Biz bu statta Beşiktaş'a karşı mı oynayacağız?' Tur şansımızın azalmasını geçtim, orada oynamak da sıkıntılı."