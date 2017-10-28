Harden triple-double yaptı Houston kazandı

Charlotte deplasmanında Houston'a galibiyeti getiren isim, bu sezonki ilk triple-double'ına imza atan James Harden oldu.

JAMES HARDEN TRİPLE-DOUBLE SEZONUNU AÇTI

Rockets'ta James Harden 27 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Bu sezon ilk olmak üzere kariyerinin 32. triple-double'ına imza atan Harden, NBA tarihinde en çok triple-double'a imza atanlar listesinde John Havlicek'i geride bırakarak 10. sıraya yerleşti.

Konuk ekipte Eric Gordon 26, Ryan Anderson ise 21 sayıyla galibyete katkı sağladı. Sezonun üçüncü mağlubiyetini alan Hornets cephesinde ise Kemba Walker 26, Jeremu Lamp 20 sayıyla oynarken, Dwight Howard ise 19 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptı.