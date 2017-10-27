Harry Kane sakatlandı

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Harry Kane, takımının yarın Manchester United ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.
POCHETTİNO AÇIKLADI
Açıklamayı Tottenham Menajeri Mauricio Pochettino yaptı. Manchester United maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Arjantinli teknik adam, arka adalesinden sakatlığı bulunan Kane'i riske etmeyeceklerini dile getirdi.
Hafta arasında Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacaklarını hatırlatan Pochettino, Kane'in sakatlığının ilerlemesine yol açmak istemediklerini belirtti. Sezona formda giren Harry Kane, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 12 maçta 13 gol kaydetti