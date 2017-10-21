Harry Kane Tottenham taraftarının yüreğine su serpti

Tottenham forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken ve adının Real Madrid ile transfer söylentilerine karışmasını sağlayan Harry Kane, Tottanham taraftarlarının yüreğine su serpti.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

İngiliz basınında yer alan açıklamalara göre, tek takım oyuncusu olmak isteyen Kane, "Burada kalmak istiyorum ve bunu daha önce de söyledim. Antrenman tesisleri harika, yeni stadyum yolda, teknik direktör çok iyi ve genç bir takımımız var. Bu mükemmel." dedi.

Sadece Tottenham'a odaklı olduğunun altını çizen Kane, futbolda her gün her şeyin değişmesine rağmen burayı kendi evi gibi gördüğünü söyledi.

Tottenham ile bu sezon 8 Premier League maçında 6 gol atan Kane, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta 5 gol atmayı başardı.