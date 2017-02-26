Harun Tekin: Bir daha Bursaspor forması giymem

Kasımpaşa'ya 4-0 kaybeden Bursaspor'da bir grup taraftar takım otobüsünün yolunu keserek oyunculara saldırdı.

Olayla ilgili bazı açıklamalar yapılırken, takım kaptanı Harun Tekin de çok sert konuştu.

HARUN'LA TARTIŞTILAR

Saldırıyla ilgili konuşan Batalla "Taraftarlar otobüse bindi, ne olduğunu anlamadık. Kalecimiz Harun’la tartıştılar. Sonra araya girdik, ortalığı yatıştırmaya çalıştık." dedi.

BİR DAHA BURSASPOR FORMASI GİYMEM

En sert açıklama ise takım kaptanlarında Harun Tekin'den geldi. Milli futbolcu Tekin "Otobüsün ön sırasındaydım. İçeri giren taraftarlar küfürlü konuşuyordu. ‘Ayıp oluyor’ dedim. Sonra biri bıçak çekti. Araya sızıp koltuklarda oturan arkadaşlarıma saldırdılar. Ben de yabancı oyuncularımıza bir şey olmasın diye saldırgana müdahale ederken düştüm. Bıçaklı şahsa müdahale ettim. Beni tekmelediler. Böyle bir şeyi ilk kez yaşadım. Bir daha Bursaspor forması giymem." şeklinde konuştu.