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Harun Tekin Fenerbahçe için Bursa'dan izin istedi

Harun Tekin, Fenerbahçe formasını giymek için Bursaspor yönetimin kendisine kolaylık sağlamasını istedi.

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Harun Tekin Fenerbahçe için Bursa'dan izin istedi

Yeni sezonda orta sahasına Mehmet Ekici'yi alan Fenerbahçe, Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin'i de kadrosuna katmaya çok yakın.

KULÜPTEN KOLAYLIK İSTEDİ

Kaleye takviye yapacak olan F.Bahçe, Bursaspor'un milli eldiveni Harun Tekin ile prensipte anlaştı, yeşilbeyazlı kulübü ise ikna turlarına başladı. Sarı-lacivertli ekip, bu transferi oyuncu takasıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.

Harun da yeni sezonda Fenerbahçe formasını giymek istediğini belirterek Bursa yönetiminden kendisine kolaylık gösterilmesini istedi.

FABİANO'NUN KONTRATI YENİLENMEYECEK

Fabiano'nun da kontratını yenilemeyecek olan Fenerbahçe yönetimi, Harun'a uzun süreli bir sözleşme imzalatmak istiyor. Takımda yedek kaleci ise Ertuğrul Taşkıran olacak. Volkan Demirel'in durumu ise henüz kesinlik kazanmadı

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