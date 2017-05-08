Harun Tekin gözyaşlarına hakim olamadı

Bursaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 6-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlılarda maç sonunda ise duygusal anlar yaşandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in arkasında bulunan tribünden tepki tezahüratları yükselince milli kaleci 'haklısınız' diyerek karşılık verdi. Daha sonra soyunma odasına doğru yönelen Harun Tekin gözyaşlarını tutamadı.

BU KADAR REZİL OLDUĞUMUZU HATIRLAMIYORUM

Harun, maç sonu açıklamalarında ise “Camiadan, taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ben dahil tüm takım arkadaşlarım, bu formayı bu şekilde terletmeye hakkımız yok. Söyleyecek söz bulamıyorum. 7 senedir Bursaspor camiasının içindeyim, bu kadar rezil olduğumuzu hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.