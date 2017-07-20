Harun Tekin: Yaşanan olayları kapattık

Bursaspor'un kalecisi Harun Tekin, A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna 2014'ten bu yana seçildiğini ve artık ay-yıldızlı kaleyi korumak istediğini söyledi.

MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM

Üç yıldır A Milli Takım kadrosunda yer alan ve yalnızca Moldova ile oynanan özel maçta forma giyen Harun, "Ay-yıldızlı formayı giymek her zaman gurur verici bir şey. Her zaman Milli Takım'a gitmeye çalışıyorum ama sadece gitmekle olmuyor. Benim tabii ki hedefim var. Orada oynamak istiyorum, oynamak için de zorluyorum. İnşallah sürekli gitmek ve A Milli Takım kalesini korumak istiyorum. Türkiye için elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

O OLAYLARI KAPATTIK

Milli file bekçisi, geçtiğimiz sezon yeşil-beyazlı taraftarlarla yaşadıkları sorunları geride bıraktıklarını vurgulayarak, "Geçmiş geçmişte kalmıştır, biz her zaman önümüze bakıyoruz. O olayları kapattık. Başarılı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK ZORLAYAN BURAK YILMAZ OLDU

Süper Lig'de bu sezon takımların iyi transferler yaptığını vurgulayan Harun Tekin, "Bugüne kadar beni en çok zorlayan forvet ise Burak Yılmaz'dı. Burak abinin oyun tarzını çok beğeniyorum. Bu sezon ligimizde kaliteli futbolcular top koşturacak. Güzel bir rekabet olacaktır." ifadelerini kullandı.