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Hasan Ali 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesinin 3 yıl daha uzatıldığını resmi internet sitesinden açıkladı.

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Hasan Ali 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, üst üste açıkladığı yıldız isimlere bir yenisini daha ekledi.

Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmesi sona eren Hasan Ali'nin kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.

İMZA 3 YILLIK

Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

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