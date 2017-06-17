Hasan Ali 3 yıl daha Fenerbahçe'de

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Stancu ve Nicolae Stanciu'nun golleri geceye damga vurdu

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Luis Solignac Ibrahimovic'e nazire yaptı

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1 Messi 37 bin euro hesap ödedi Ibiza'da tatil yapan Lionel Messi'nin bir restorantta ödediği hesap, görenleri hayrete düşürdü.

2 Tamer Tuna Beşiktaş'tan 3 futbolcuyu istiyor Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna, yönetimden Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Pektemek ve Ersan Gülüm'in alınmasını istedi.

3 Trabzonspor'da Kucka harekatı Kuruluşunun 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor yönetimi, Milanlı Kucka transferinde sona yaklaştı.

4 Beşiktaş Gustavo Gomez'i kiralayacak Beşiktaş yönetimi, Lyon'un 9 milyon euro teklif ettiği Marcelo'yu satarak yerine Milanlı Gustavo Gomez'i almayı planlıyor.

5 G.Saray Imbula ve Clichy'yle anlaştı Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetimi, Imbula ve Clichy ile prensip anlaşmasına vardı.

6 Fenerbahçe Castro ve Gil Dias'ı da transfer ediyor Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Valbuena, Mehmet Ekici ve Dirar'ın ardından Castro ile Gil Dias'la da anlaşmaya vardı.

7 Fatih Terim sürat teknesiyle stres atıyor Eylül ayına kadar maçı bulunmayan A Milli Takım'da teknik direktör Fatih Terim, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'a gitti.

8 Ronaldo Real Madrid'den ayrılıyor Cristiano Ronaldo, vergi kaçırdığı yönündeki suçlamalar nedeniyle Real Madrid ve İspanya'dan ayrılmaya karar verdi.

9 Belhanda geliyor Sneijder gidiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın Belhanda ve kulübü Dinamo Kiev'le anlaşmaya varmasının ardından takımdan ayrılmaya karar verdi.