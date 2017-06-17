Hasan Ali 3 yıl daha Fenerbahçe'de

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, üst üste açıkladığı yıldız isimlere bir yenisini daha ekledi.
Sarı-lacivertli kulüp, sözleşmesi sona eren Hasan Ali'nin kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
2012-2013 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'la, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır.
İMZA 3 YILLIK
Futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesi 3 yıl uzatılmış olup, imza töreni ile ilgili detaylar önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.
Hasan Ali Kaldırım'la imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.