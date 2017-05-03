Hasan Ali Galatasaray ile anlaştı

Transfer çalışmalarına erkenden başlayan Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Hasan Ali Kaldırım'ı renklerine katmaya hazırlanıyor.

Haziranda sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali ile menajeri Ahmet Bulut vasıtasıyla nabız yoklayan Galatasaray yönetimi, olumlu yanıt aldı.

AZİZ YILDIRIM İLE ARASI AÇIK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile arası açık olan Ahmet Bulut, bu anlaşmazlıktan dolayı geçen sene Gökhan Gönül'ü de Beşiktaş'a götürmüştü.

Daha önce Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek'ten transferde tam yetki alan Bulut oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'a, sarı-kırmızılıların ilgisini iletti.

ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Fenerbahçe ile yolları kesin olarak ayırmaya hazırlanan milli oyuncu da seve seve parçalı formayı giyeceğini iletti.



Önümüzdeki günlerde Hasan Ali Kaldırım ile ön protokol imzalamaya hazırlanan yönetim, sezonun ilk transfer bombasını gerçekleştirmek için gün sayıyor.

KUBİLAY KANATSIZKUŞ DA ALINACAK

Öte yandan Bursaspor maçı öncesi Ali Ay ile bir araya gelen ve mücadeleyi de birlikte takip eden Galatasaray Başkanı, Kubilay Kanatsızkuş'a olan ilgilerini yineledi.

Ali Ay bu transfere çok sıcak yaklaşmasa da Başkan Özbek, Serdar Aziz'i alırken izlediği yolu işaret etti ve yine oyuncu artı para önerdi. Eğer takastaki oyuncu konusunda anlaşılırsa, Kubilay yeni sezonda Galatasaray'ın forvet alternatiflerinden birisi olacak.