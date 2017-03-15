Dolandırıcıların son kurbanı Hasan Ali

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım'ın başına çok ilginç bir olay geldi. Milli futbolcu bir çete tarafından dolandırıldı.

10 MİLYON TL KAPTIRDI

Fanatik'te yer alan habere göre; Titan zinciri gibi bir oluşuma giren 27 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 10 milyon TL'lik bir zarara uğradığı öğrenildi. Dolandırıcılık çetesinin Hasan Ali Kaldırım'ın yanında, içinde sanatçı ve savcı gibi birçok itibarlı ve önemli ismi de dolandırdığı belirtilirken çetenin yaklaşık 300 milyon TL'lik vurgun yaparak kayıplara karıştığı bilgisi edinilidi.

BAŞKAN VE YÖNETİCİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Hasan Ali Kaldırım'ın yaşananlar üzerine başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere yöneticilerden yardım istediği ve paranın çok az bir bölümünün son anda kurtarılabildiği bildirildi.

300 milyon TL gibi büyük bir para ile kayıplara karışan dolandırıcıların yaptıkları operasyonun adını ise "Ponzi" koydukları belirlendi. Ponzi adı, dünyadaki ilk titan ve dolandırıcılık sistemini kuran Charles Ponzi'den geliyor.