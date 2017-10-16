Hasan Ali Kaldırım 2 yıl sonra gol attı

Spor Totot Süper Ligi'nin 8. hafatsında Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Taraftarın arzuladığı istekli ve baskılı bir futbol oynayan sarı-lacivertlilerde savunmanın solunda görev yapan Hasan Ali Kaldırım da gol atan isimlerden biri oldu.

2 YIL SONRA LİGDE GOL ATTI

Maçın 28. dakikasında takımının 3. golünü rakip filelere gönderen sarı-lacivertli futbolcu, bu karşılaşmadan önceki son golünü 21 Kasım 2015'te Mersin İdmanyurdu'na atmıştı.

6 SEZONDA 4 GOL

Hasan Ali, ayrıca Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de ilk kez gol atma başarısı gösterdi. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Ülker Stadı'nda gol atan tecrübeli futbolcu, 6. sezonunu geçirdiği Fenerbahçe formasıyla 4. kez rakip fileleri havalandırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Giuliano bu sezon 3., Ozan Tufan ise 2. kez ligde gol attı.