Hasan Ali Kaldırım ne dediyse çıktı

Tecrübeli sol bek Hasan Ali, Sow'un 2 gol atacağını, hatta bir golün pasını Emenike'nin vereceğini bildi.

Fenerbahçe'nin başarılı sol beki Hasan Ali Kaldırım'ın Çaykur Rizespor maçı öncesinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'de yaptığı tahminler doğru çıktı.

SOW'UN GOLLERİNİ EMENİKE'NİN ASİSTİNİ BİLDİ

Kamp gecesi Moussa Sow ve Emmanuel Emenike ile sohbet eden Hasan Ali, Sow'a "Yarın 2 gol atacaksın, 1 golün pasını da Emenike verecek" iddiasında bulunurken bu senaryo bire bir gerçekleşti.

Çaykur Rizespor maçı sonrasında basın mensuplarına sakatlığıyla ilgili bilgi veren Hasan Ali, "Topuğumda hem kanama hem ödem var. Hafta boyunca dinlenmem gerekiyor. Geçen hafta da birçok idmana çıkmadım. Bu hafta da dinlenmem gerekiyor. Zor bir sakatlık. Rize maçında da oynayamayacak durumdaydım. Son anda ağrılar azalınca oynadım. Maçtan çıkar çıkmaz da ilk defa iğne yaptırdım" diye konuştu.

Hasan Ali Kaldırım'ın derbiye kadar dinlendirilmesi ve son antrenmana katılarak Beşiktaş maçında oynaması bekleniyor.