Hasan Çetinkaya Ben Arfa için Paris'e uçtu

Fenerbahçe bir yıldız transferi daha bitirmek üzere...

Hasan Çetinkaya, daha önce anlaşmaya varılan PSG'li futbolcu Hatem Ben Arfa'nın transferini sonlandırmak için Fransa'ya uçtu.

HAVAALANINDA YAKALANDI

Gazetecilere yakalanmamak için erken saatte Atatürk Havalimanı'na gelen Çetinkaya, uçağa binmek üzere kapıya gelince basın mensuplarına görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

MERİÇ MÜLDÜR, ANLAŞILDI DEMİŞTİ

Dün konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Aziz Yıldırım'a en yakın gazeteci Meriç Müldür, Fas asıllı Fransız yıldız ile anlaşıldığını duyurmuştu.

Ben Arfa'dan nefis çalımlar - İZLE