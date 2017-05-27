Hasan Kabze Altınordu'da kalmak istiyor

Altınordu'da mukavelesi 31 Mayıs'ta sona erecek forvet Hasan Kabze'nin yeni sezonda kırmızı lacivertli kulüple yola devam etmek istediği öğrenildi.

GENÇ OYUNCULARA ABİLİK YAPTI

Devre arasında Sivasspor'dan transfer edilen tecrübeli golcü, son haftalarda belindeki sakatlık nedeniyle forma giyememesine rağmen genç futbolculara ağabeylik yaparak alkış topladı.

Takımda kaptanlık görevini üstlenen deneyimli santrfor, 11 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.

TÜRKİYE'YE DÖNÜNCE İMZALAYACAK

Yurtdışında tatilde olan Hasan'ın, Türkiye'ye döndükten sonra yönetimle anlaşması bekleniyor. Hasan, Bucaspor altyapısında kendisini yetiştiren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a olan vefasını göstermek için Altınordu'yu tercih ettiğini dile getirmişti. Hasan Kabze, uzun soluklu kariyerinde Galatasaray, Rubin Kazan, Montpelier gibi takımlarda da forma giydi.