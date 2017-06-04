Ensonhaber.com'a dön

Hasan Şaş Adana'da coşkuyla karşılandı

Adana Demirspor'la görüşmek için şehre giden Hasan Şaş, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Yorum Yap

Hasan Şaş Adana'da coşkuyla karşılandı

Adana Demirspor'da teknik direktör krizi çözülüyor. Mavi- Lacivertli yönetim Hasan Şaş'ı görüşme için Adana'ya davet etti.

COŞKULU KARŞILANDI

Hasan Şaş'ı karşılamak için tesislere giden taraftarlar Şaş'a sevgi gösterisinde bulundu.

MADDİYATIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK

Hasan Şaş'ın yakınlarına, "Maddiyatın hiçbir önemi yok. Teknik direktörlüğe başlamak istiyorum. Teknik adam olarak kendimi kanıtlamak istiyorum" dediği iddia edildi. Hasan Şaş Mavi- Lacivertli takımda göreve başlarsa, ekibinde; Hasan Gültang ve Özcan Bizati görev alacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM