Hasan Şaş Adana'da coşkuyla karşılandı

Adana Demirspor'da teknik direktör krizi çözülüyor. Mavi- Lacivertli yönetim Hasan Şaş'ı görüşme için Adana'ya davet etti.
COŞKULU KARŞILANDI
Hasan Şaş'ı karşılamak için tesislere giden taraftarlar Şaş'a sevgi gösterisinde bulundu.
MADDİYATIN HİÇBİR ÖNEMİ YOK
Hasan Şaş'ın yakınlarına, "Maddiyatın hiçbir önemi yok. Teknik direktörlüğe başlamak istiyorum. Teknik adam olarak kendimi kanıtlamak istiyorum" dediği iddia edildi. Hasan Şaş Mavi- Lacivertli takımda göreve başlarsa, ekibinde; Hasan Gültang ve Özcan Bizati görev alacak.