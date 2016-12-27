Hasan Şaş'tan teknik direktörlük açıklaması

Galatasaray Kulübü, futbol takımının tarihinde önemli yeri olan 1988-89, 1997-98, 2001-02 ve 2004-05 sezonlarına ait formaları yeniden satışa sunarken, hazırlanan formalar için bir tanıtım gerçekleştirildi.

Türk Telekom Arena'da düzenlenen toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Galatasaray Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğüdücü'nün yanı sıra, sarı-kırmızılı eski yıldız futbolcular Cevad Prekazi, Ergün Penbe, Hasan Şaş ve Necati Ateş de hazır bulundu.

Hasan Şaş: Teknik direktör olmak için lobim yok - İZLE

"F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞLI TEKNİK DİREKTÖRLER VAR"

Hasan Şaş, teknik direktörlük yapıp yapmayacağı hakkında ise; "Fatih Terim hocamızla sıkıntılı bir süreçte göreve geldik ve önemli tecrübeler kazandım. Biz Galatasaray'ın evlatlarıyız. Ne zaman çağırırlarsa geliriz, gitmemiz istendiğinde de gideriz. Kırılmayız. Çıkar tribünden destekleriz. Başkanımız Dursun Özbek'e, 'Ben, 2'si antrenör olarak Galatasaray'da 8 lig şampiyonluğu yaşadım. İnşallah 5. yıldızı benim teknik direktörlüğümde yaşarız.' dedim. Tabii bir yerden başlamak lazım. Alt yapıdan bir başlayayım, sonra A takıma geliriz. Şaka bir yana, Türkiye'nin şartları, teknik direktörlerin nasıl görev aldığı hepinizin malumu. Galatasaray lobisi olarak daha fazla çalışmamız lazım. Eski yöneticilere de görev düşüyor. Piyasada Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli hocalar daha çok görev yapıyor. Bizlerin de birikimlerini kullanması gerekiyor. Son dönemde hep takım çalıştırıp çalıştırmayacağımı soruyorlar. Ne yapayım, kendimi mi çalıştırayım? Benim hedefim, Galatasaray'da teknik direktör olmak."